¡En la colonia Francisco Villa joven alcoholizado fue atropellado y resultó lesionado!

FRESNILLO, ZAC.- Un joven que se encontraba bajo los influjos de las bebidas embriagantes resultó lesionado tras de que fue atropellado por un automotor.

El peatón, de 24 años de edad, fue arrollado el viernes 26 de junio, alrededor de las diez y media de la noche, sobre el bulevar San José, a la altura del Centro de Salud, en la colonia Francisco Villa, en el municipio de Fresnillo.

El muchacho cruzaba dicha vialidad cuando fue impactado por el automóvil, por lo que testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que brindaron los primeros auxilios al atropellado y le diagnosticaron lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Además, se percataron que se encontraba alcoholizado.

Tras estabilizarlo lo trasladaron a un hospital para su debida atención médica, mientras que oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva quedaron a cargo de las diligencias del accidente para realizar el peritaje respectivo a fin de deslindar responsabilidades.