¡Más de 30 lesionados dejó choque-volcadura de un autobús de pasajeros en Aguascalientes!

Las víctimas se dirigían a vacacionar a Barra de Navidad

AGUASCALIENTES, AGS.- Más de 30 personas que se dirigían a vacacionar resultaron lesionadas tras de que el autobús en que viajaban chocó y se volcó aparatosamente.

El accidente sucedió el domingo 10 de agosto, alrededor de las cinco de la madrugada, sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura de la comunidad Buenavista de Peñuelas.

Las víctimas provenían de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, y se dirigían a Barra de Navidad, en un camión de pasajeros con razón social “Nómada Tours”, en el que viajaban 46 personas.

El autobús era conducido por Nicolás Abel Barrales, de 61 años, que al transitar por la carretera mencionada perdió el control del volante y se fue a estrellar contra la barrera de contención para luego volcarse sobre su lado derecho.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el accidente, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil así como elementos de Bomberos del Estado, que al llegar se percataron que algunos pasajeros ya habían salido del camión y ayudan a los otros también a salir.

Tras brindarles los primeros auxilios a los pasajeros los trasladaron a recibir atención médica.

Paramédicos municipales llevaron al chofer Nicolás Abel, en condiciones críticas, al Hospital Miguel Hidalgo; a María Nazaria Bañuelos, de 54 años al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, y a Kenia K.B., de 4 años de edad al Hospital Tercer Milenio.

Los paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social a Alicia Valdez, de 56 años; Adriana Y.A., de 16; Luka J.M., de 6; Rosa María Pérez, de 68; Melody Elizabeth G., de 10; Brandon Yandel A., de 16; Zoé Valentina M., de 8; Dulce Natalie Herrera, de 34; José David Martínez, de 30; Jaime Alberto Chávez, de 20; Gretel Lizbeth Ramírez, de 19; Diana Michelle Rosales, de 21; Elvia Pérez, de 61; Ángel Francisco S., de 13; Matías S., de 8; Cristina Victoria Herrera, de 40, y Romina Elizabeth R., de 17 años de edad.

Y al Hospital Tercer Milenio a Sireknia Judith D., de 17 años; Beatriz Adriana Mariscal, de 48; Coral Herminia H., de 16; José Luis Herrera, de 44; Luis Sebastián H., de 8; Luis Valente Herrera, de 21; Alexander H., de 14; Gisela Ruelas, de 47; Matías A.M., de 7; Briseida Judith Herrera, de 26; Aitana O.H., de 16; Jerson Yair Ramírez, de 23; María del Pilar Cruz, de 45, y Camilo C., de 11 años de edad.

Los bomberos estatales controlaron un derrame de diésel y oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del accidente.