¡En Cosío localizan a dos personas ejecutadas: una emplayada y otra entambada!

Se presume que fueron privadas de la vida en Zacatecas

COSÍO, AGS.- Los cuerpos sin vida de dos personas fueron “sembrados” en territorio del municipio de Cosío, presumiblemente provenientes de Zacatecas; uno de ellos estaba envuelto en plástico y el otro dentro de un tambo de plástico.

El doble homicidio quedó al descubierto este sábado, alrededor de las ocho de la mañana, y fue hecho por unos agricultores que se dirigían a sus campos de cultivo.

A un costado de la carretera que conduce de Cosío a la comunidad Santa María de la Paz, a la altura del kilómetro 3 y del entronque de terracería que comunica a la población de Refugio de Agua Zarca, observaron el cuerpo emplayado de una persona, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Cosío se trasladaron al lugar y confirmaron la presencia de un cuerpo totalmente envuelto en plástico.

Además, observaron recostado en el piso un tambo de plástico en color negro y al revisarlo descubrieron que en su interior se hallaba el cuerpo sin vida de otra persona.

La zona fue acordonada hasta que arribaron agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos de Servicios Periciales para iniciar las primeras pesquisas y los trabajos de campo.

Durante la madrugada se reportaron unas camionetas sospechosas que circulaban por la carretera que conduce de Zacatequillas a Santa María de la Paz, presumiéndose que sus ocupantes fueron los que “tiraron” los cuerpos de las víctimas.

Dichas camionetas aparentemente provenían de Zacatecas.

Los agentes investigadores revisaron las grabaciones de unas cámaras de seguridad y observaron que alrededor de las tres de la madrugada estuvieron rondando las camionetas reportadas.

Al término de las diligencias, los dos cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias para determinar su género así como el tiempo y las causas de muerte.