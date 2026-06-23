¡Extorsionador que cobraba “derecho de piso” a comerciantes del Centro fue capturado!

GUADALUPE, ZAC.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, en coordinación con personal de la Policía Estatal, lograron la detención de un hombre señalado por su presunta participación en delitos de extorsión y narcomenudeo durante un operativo de vigilancia realizado en la zona Centro de este municipio.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 21 de junio sobre la avenida Heroico Colegio Militar, a la altura de Plaza Punto Alameda, cuando un trabajador de un establecimiento comercial solicitó el apoyo de los oficiales tras denunciar que un sujeto le había exigido el pago de una cuota, argumentando que actuaba en nombre de “los patrones”.

El denunciante proporcionó las características físicas del presunto responsable, quien fue localizado minutos después en las inmediaciones del lugar.

Al realizar una inspección preventiva, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada y cristalina con características similares a la droga conocida como crystal.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud agresiva durante la intervención, por lo que se procedió a su detención y aseguramiento.

Asimismo, comerciantes de la zona señalaron que el mismo sujeto habría acudido un día antes a diversos negocios para exigir pagos de 2 mil 500 pesos como presunto “cobro de piso”, entregando mensajes con instrucciones para realizar depósitos bancarios.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes.