¡En Cumbres III fatal accidente: menor perdió la vida dentro de empresa de triturados!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adolescente murió al interior de una empresa de triturados en la colonia Cumbres III tras ser prensado por un camión de volteo.

Su padre, que labora en dicha negociación, había dado su consentimiento para que su hijo también trabajara ahí.

El menor, de 16 años de edad, fue identificado como Jesús “N”.

Perdió la vida en la empresa Triturados Rangel, ubicada sobre el kilómetro 4 de la carretera 60, en Cumbres III, al oriente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el sábado 6 de diciembre, minutos antes para las once de la mañana.

Dentro de la empresa se encontraba un camión International, en color blanco, que comenzó a moverse hacia atrás sin control alguno.

Algunos trabajadores creyeron que el chofer se había descuidado y al acercarse al vehículo se percataron que nadie lo conducía.

Con ayuda de un tractor movieron el camión hacia el frente y observaron al jovencito prensado.

Los servicios médicos acudieron a la empresa tras recibir llamadas de auxilio y encontraron al adolescente ya sin vida.

Oficiales de Seguridad Pública y los Bomberos Municipales se presentaron en el sitio y resguardaron la escena hasta el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias correspondientes y remitió el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense.