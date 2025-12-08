¡En un domicilio en Tetilla fuga de gas originó una explosión y tres moradores resultaron lesionados!

JEREZ, ZAC.- Una fuga y acumulación de gas provocó una explosión al interior de un domicilio, tras la que tres personas resultaron lesionadas.

Desde la tarde del sábado 6 de diciembre comenzó la fuga del combustible en una vivienda en la comunidad de Tetilla, perteneciente al municipio de Jerez.

El gas se estuvo acumulando hasta que una chispa originó la explosión, poco antes de las siete de la mañana el domingo 7.

Enterados del siniestro, al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que auxiliaron a tres víctimas, un adulto mayor de 60 años que sufrió quemaduras de primer grado en el rostro, la cabeza y las manos; así como dos menores de 15 y 6 años de edad, una de las cuales sufrió golpes en el rostro y la otra una lesión en la cadera.

Los tres fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital.

Elementos de Bomberos se encargaron de contener la fuga de gas y al hacer una revisión en la finca detectaron daños estructurales considerables, ya que algunos muros de derrumbaron.

Además, las pertenencias de los habitantes resultaron dañadas.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron una indagatoria para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.