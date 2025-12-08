¡Un adolescente lesionado de gravedad dejó volcadura de una camioneta en la carretera federal 45!

SAÍN ALTO, ZAC.- Tras la volcadura de una camioneta un adolescente resultó lesionado de gravedad y otro salió ileso.

El accidente sucedió el domingo 7 de diciembre, alrededor de las 04:40 horas, sobre la carretera federal 45.

Las víctimas, Juan “N” y Héctor “N”, ambos de 17 años de edad, viajaban en una unidad GMC.

La unidad de motor abandonó la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 124 y se volcó, por lo que resultó con daños severos en toda la carrocería.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que confirmaron que Juan sufrió lesiones de consideración y lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica, y que Héctor salió ileso.

El peritaje del accidente quedó a cargo de oficiales de la Guardia Nacional de carreteras, que con apoyo de una grúa retiraron la camioneta siniestrada.