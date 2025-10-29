¡En Denver, Colorado, asesinaron a balazos a una mujer originaria de Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras una agresión en un estacionamiento público en la ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos, una mujer identificada como Inés de Luna, originaria de la comunidad Emiliano Zapata, en el municipio de Pabellón de Arteaga, fue asesinada con arma de fuego.

La hidrocálida tenía tres años residiendo en Denver junto con su hija de 13 años.

La Policía y la Fiscalía de Denver investigan el homicidio de la aguascalentense, ocurrido el lunes 27 de octubre, alrededor de las ocho de la noche.

Inés fue atacada mientras se encontraba a bordo de un vehículo en el estacionamiento público.

Elementos de la Policía atendieron un reporte de disparos de arma de fuego y al arribar a la escena encontraron a la víctima herida de bala.

Personal de Bomberos la trasladó a un hospital de esa ciudad, donde posteriormente falleció por las lesiones sufridas.

La víctima fue identificada posteriormente como Inés de Luna, quien anteriormente habría recibido amenazas por intervenir en un conflicto en el mismo estacionamiento.

La agresión directa en su contra podría ser originada por una venganza, aunque las autoridades no descartaban otras líneas de investigación, entre ellas un asalto.

La Fiscalía recolectó evidencias en el lugar del ataque, entre ellas unas grabaciones, que son analizadas para dar con el o los responsables del crimen.

Confirmada la muerte de Inés, sus familiares en Aguascalientes comenzaron las gestiones y trámites para trasladar su cuerpo a Pabellón de Arteaga.

Las autoridades mexicanas, a través del Consulado, fueron notificadas de la muerte de la aguascalentense para acompañar a los deudos en el proceso de repatriación y verificar que se cumplan los protocolos de notificación internacional y auxilio consular.