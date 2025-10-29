¡Por asaltar a los pasajeros de un autobús en Villa Juárez fue detenido delincuente vecino de Loreto!

ASIENTOS, AGS.- Un sujeto habitante de Loreto, Zacatecas, tras una persecución pie a tierra, fue detenido por policías estatales y municipales de Asientos luego de que asaltó a los pasajeros de un autobús con un arma de aire comprimido y los despojó de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El delincuente, identificado como Alejandro “N”, de 25 años de edad, viajaba en un camión Mercedes Benz, en color blanco y con placas del Servicio Público Federal, que cubría el viaje Aguascalientes-Pinos, Zacatecas.

A la altura de la comunidad Villa Juárez, en el municipio de Asientos, asaltó a otros pasajeros, a los que amenazó con el arma para obligarlos a entregarles sus pertenencias de valor.

Una persona reportó los atracos a oficiales de las Policías Estatal y Municipal de dicha cabecera, que interceptaron el autobús en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez.

El sospechoso bajó del camión y se echó a correr, por lo que fueron en su persecución y le dieron alcance en la calle Benito Juárez Sur esquina con Los Pinos.

A Alejandro le aseguraron un arma que resultó ser de aire comprimido, en color negro, cuatro teléfonos celulares, unos audífonos, dos carteras, una con siete mil pesos en efectivo y la otra con cinco mil pesos, así como mil 200 pesos más.

El sujeto fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que responda por los asaltos cometidos.