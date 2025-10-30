¡En la colonia Constitución riña derivó en agresión armada: un muerto y dos lesionados!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una riña ocurrida la tarde del miércoles 29 de octubre en la colonia Constitución derivó horas más tarde en una agresión armada, con saldo de una persona fallecida y dos más lesionadas, entre ellas un joven en estado grave.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:38 horas en la calle Artículo 1 esquina con Artículo 11, punto señalado por autoridades como zona de alta conflictividad.

De acuerdo con testimonios de vecinos, durante la tarde se había suscitado una pelea entre dos mujeres en ese mismo cruce.

Más tarde, una de las involucradas en la riña volvió al lugar acompañada de cuatro hombres a bordo de un vehículo Nissan Versa, en color negro.

Al localizar a la persona con quien había tenido el altercado, descendieron del automóvil y comenzaron a agredirla, lo que provocó la intervención de vecinos y derivó en una confrontación colectiva.

Al verse superados, uno de los agresores sacó un arma de fuego corta y realizó varios disparos, impactando a un joven de 20 años en el tórax.

Uno de los acompañantes del agresor también recibió un impacto de bala en la cabeza y perdió la vida en el lugar.

Tras los disparos, el responsable y otro sujeto huyeron a bordo del vehículo, mientras que la mujer y otro de los agresores fueron retenidos por vecinos, quienes impidieron su escape.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al sitio, localizando a tres personas heridas y a una mujer que intentaba huir caminando.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil trasladaron al joven lesionado al Hospital Miguel Hidalgo en estado grave, mientras que personal de la Cruz Roja atendió y trasladó a otro hombre, de entre 35 y 40 años, con lesiones por golpes en condición estable.

Personal de Servicios Periciales confirmó el fallecimiento de un hombre de entre 25 y 30 años, presuntamente uno de los agresores, y aseguró al menos cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Minutos después, autoridades localizaron abandonado el vehículo Nissan Versa negro con placas de Aguascalientes sobre la calle Artículo 123 esquina con Artículo 21.

La unidad presentaba daños en el medallón y fue asegurada por la Fiscalía General del Estado como parte de las investigaciones.

De forma extraoficial se mencionó que los hechos podrían estar vinculados con un intento de privación de la libertad, aunque esta hipótesis no fue confirmada por las autoridades.