¡En diversos puntos de la ciudad Aguascalientes vandalismo y agresiones!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una intensa movilización policial y de cuerpos de emergencia se registró durante las primeras horas de este lunes en la zona sur-oriente de la ciudad, luego de que un grupo de sujetos armados con una pistola de postas realizara múltiples actos vandálicos y lesionara a un hombre.

Los reportes comenzaron alrededor de las 2:00 horas en el fraccionamiento Morelos, donde los presuntos responsables, quienes se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota Sienna, en color rojo, dispararon contra una vivienda en la calle 22 de Diciembre.

Posteriormente, cerca de las 4:30 horas, repitieron las detonaciones en el fraccionamiento Lomas del Mirador, ocasionando daños materiales en ventanas de domicilios y parabrisas de varios vehículos.

El hecho de mayor gravedad ocurrió en el fraccionamiento Lomas de Vistabella, al final de la calle Vista de la Montaña y frente a la Secundaria General número 33.

En ese punto, los agresores interceptaron a un transeúnte, a quien golpearon e hirieron.

Según el testimonio de la víctima, los atacantes afirmaron ser miembros de un cártel del crimen organizado; sin embargo, las autoridades locales descartaron dicha versión debido a que el arma utilizada en los ataques era de aire comprimido (postas) y no de fuego.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar junto con paramédicos, quienes valoraron al lesionado mientras permanecía bajo custodia en la batea de una patrulla.

Tras la revisión médica se determinó que la herida sufrida no ponía en riesgo su vida, por lo que no requirió traslado a un hospital.

Las corporaciones de seguridad realizaron un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables.