¡En el acceso a la comunidad de Trujillo adulto mayor murió atropellado por un vehículo!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un adulto mayor falleció tras de que fue atropellado por un vehículo.

El hecho trágico sucedió el lunes 13 de julio en el camino de acceso a la comunidad de Trujillo, a pocos metros del entronque a la localidad de Buenavista de Trujillo, en esta cabecera municipal.

En este lugar perdió la vida quien fue identificado como Jesús, de aproximadamente 60 años de edad.

Al iniciar sus actividades, unas personas que salían del poblado lo observaron tirado a la orilla del camino e inconsciente, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Sin embargo, al arribar confirmaron que el hombre de la tercera edad ya no presentaba signos vitales.

La zona fue resguardada para que fuera intervenida por elementos de Servicios Periciales, que efectuaron el levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para el esclarecimiento de los hechos, determinando que el adulto mayor fue atropellado.