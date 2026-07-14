¡Ya fue capturado en Aguascalientes presunto homicida de familiar de mando de la Fiscalía Estatal!

AIC detuvo a Guillermo “N”, ligado al homicidio de Jesús Alejandro “N”, hallado en la Línea Verde

El crimen habría derivado de un conflicto económico por la venta de al menos dos vehículos

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado lograron la captura de Guillermo “N”, de 27 años de edad, señalado como presunto responsable del homicidio de Jesús Alejandro “N”, de 31 años, cuyo cuerpo fue localizado en la Línea Verde en las inmediaciones de las avenidas Poliducto y Hacienda de Ojocaliente, en el fraccionamiento Real de Haciendas, al oriente de la capital.

Su detención se efectuó la noche del lunes 13 de julio.

El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes bajo el cargo de posesión de narcóticos, medida que otorga el margen legal necesario a la Representación Social para asegurar su retención y presentar los elementos de prueba suficientes que permitan imputarle formalmente el delito de homicidio calificado.

EL MÓVIL: CONFLICTO ECONÓMICO POR VENTA DE AUTOS

Reportes extraoficiales indican que el crimen derivó de una serie de desacuerdos comerciales entre ambos involucrados.

Guillermo “N” entregó al menos dos vehículos a Jesús Alejandro “N” para su posterior comercialización, bajo un acuerdo económico previamente establecido.

La víctima logró vender las unidades por su cuenta a un precio mayor del pactado originalmente, entregando a Guillermo la cantidad solicitada y conservando el excedente como margen de ganancia por su intermediación.

Al percatarse de esta diferencia económica, el hoy detenido le reclamó y exigió un pago adicional.

Ante la negativa de la víctima, la disputa escaló hasta culminar en la agresión letal.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el ahora occiso mantenía un lazo de parentesco directo, hermano, con un mando operativo de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, lo que ha generado un seguimiento institucional particular al caso.

EL OPERATIVO DE CAPTURA

Tras el suceso, Guillermo “N” intentó refugiarse para proteger su integridad y evitar su localización. No obstante, mediante trabajos de inteligencia y tras un despliegue operativo en la vía pública, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal lograron interceptar y arrestar al presunto agresor al momento en que este salía a la calle en la comunidad de Calvillito.

El imputado permanece bajo resguardo de la autoridad judicial a la espera de que se defina su situación jurídica en las próximas horas, con base en los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación.