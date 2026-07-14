¡En la colonia Bellavista hombre murió atropellado y partido en dos por el tren!

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre tuvo una muerte espantosa tras de que fue atropellado y partido en dos por el tren.

Este martes, poco antes de las once de la mañana, las autoridades recibieron un reporte anónimo sobre una persona sin vida en las vías del ferrocarril a la altura de la colonia Bellavista de esta cabecera municipal.

Los primeros que se movilizaron al lugar fueron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, que confirmaron que un hombre había muerto arrollado por el tren y procedieron a acordonar la zona.

Se estableció que el cuerpo de la víctima estaba partido en dos; la cabeza y el tronco en medio de las vías, y las piernas a un costado de los rieles.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron la investigación respectiva para esclarecer la forma en la que sucedieron los hechos, en tanto que elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.