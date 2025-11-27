¡Capturaron al multihomicida de San Jerónimo que asesinó a su pareja y a sus suegros!

GUADALUPE, ZAC.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto detuvieron a Diego “N”, de 29 años, por el feminicidio de una adolescente de 15, y los homicidios de la madre y el padre de la menor.

La mañana del martes 25 de noviembre, aproximadamente a las 06:00 horas, una pareja fue asesinada dentro un domicilio de la comunidad San Jerónimo, por lo que autoridades comenzaron la búsqueda del atacante, quien se presumía era familiar de las víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un conflicto familiar que terminó con uno de los involucrados atentando contra dos adultos, un hombre y una mujer; después huyó privando ilegalmente de la libertad a la adolescente, hija de las víctimas y con la que el agresor “tenía una relación”, informaron autoridades.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) expuso que se desplegó un operativo en la zona para dar con el homicida.

“El equipo de investigación coordinado entre las fiscalías especializadas en investigación de delitos cometidos contra mujeres por razón de género y la de alto impacto llevaron a cabo las diligencias pertinentes que permitieron lograr la detención del responsable”, detalló.

El domicilio donde ocurrió el asesinato fue restringido y puesto a disposición de personal de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP), que se hizo cargo del levantamiento de ambos cuerpos para integrar la carpeta de investigación.

Durante el operativo, las autoridades encontraron en la misma localidad a la tercera víctima, la menor de edad, sin vida; tanto sus padres como ella fueron asesinados a puñaladas.

Horas más tarde, el titular de la FGJEZ, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que policías de Investigación detuvieron al presunto responsable del multihomicidio.

A Diego “N”, originario del Estado de México, lo pusieron a disposición del Ministerio Público (MP) por los delitos de feminicidio, homicidio calificado y privación ilegal de la libertad para resolver su situación jurídica.

“No permitiremos que ninguna mujer sea violentada. Asimismo, llevaremos ante los tribunales a los responsables por estos hechos que tanto laceran, lastiman a la sociedad”, afirmó Camacho Osnaya.

Con este caso son siete feminicidios registrados en Zacatecas en lo que va del año.