¡En el camino a la localidad de La Purísima hallaron a tres hombres sin vida!

Foto: Archivo

PINOS, ZAC.- Tres hombres sin vida fueron localizados en territorio de esta localidad, lo que provocó la intervención de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

El domingo 9 de noviembre, al filo de las 21:10 horas, los servicios de emergencia fueron alertados sobre unas personas tiradas sobre la carretera y sin moverse.

Elementos policiales se trasladaron al camino que conduce a la localidad de La Purísima, donde confirmaron la presencia de las tres víctimas.

Las tres resultaron ser hombres, los cuales ya estaban muertos.

El escenario del hallazgo quedó a cargo de agentes de la Policía de Investigación, que iniciaron las pesquisas respectivas, y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento de los cuerpos para su traslado al SEMEFO para la práctica de las necropsias a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte.