¡Tras sufrir una caída de su motocicleta hombre dejó de existir en Juchipila!

JUCHIPILA, ZAC.- Tras sufrir una caída de su motocicleta y golpearse en la cabeza, un hombre perdió la vida en esta localidad.

El domingo 9 de noviembre, alrededor de las once de la noche, sucedió el accidente en la avenida principal y acceso a la cabecera municipal de Juchipila.

De acuerdo a testigos, el hombre transitaba en condiciones normales cuando de pronto perdió el control del manubrio, lo que ocasionó su caída.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública se trasladaron al lugar y tras confirmar el deceso del motorista acordonaron la zona y bloquearon la circulación vehicular en los dos sentidos de la vialidad.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado quedó a cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.