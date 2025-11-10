NoticiasZacatecas

¡Tras sufrir una caída de su motocicleta hombre dejó de existir en Juchipila!

Noticiero El Circo

JUCHIPILA, ZAC.- Tras sufrir una caída de su motocicleta y golpearse en la cabeza, un hombre perdió la vida en esta localidad.

El domingo 9 de noviembre, alrededor de las once de la noche, sucedió el accidente en la avenida principal y acceso a la cabecera municipal de Juchipila.

De acuerdo a testigos, el hombre transitaba en condiciones normales cuando de pronto perdió el control del manubrio, lo que ocasionó su caída.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública se trasladaron al lugar y tras confirmar el deceso del motorista acordonaron la zona y bloquearon la circulación vehicular en los dos sentidos de la vialidad.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado quedó a cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.

También te puede gustar

PAR DE SUJETOS ARMADOS FUERON DETENIDOS EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS

POLECIA 777

¡Entregó Municipio de Jesús María pavimentación en Margaritas!

Noticiero El Circo

TAXISTA FUE DETENIDO POR ELEMENTOS DE LA SSPE CON DROGA CRYSTAL

POLECIA 777