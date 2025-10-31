¡En el Centro de la capital detuvieron a un sujeto por abuso sexual agravado!

ZACATECAS, ZAC.- Durante el martes 28 de octubre elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía de Investigación y el Ejército Mexicano, realizaron la detención de un hombre de 54 años, el cual contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual agravado.

La acción se llevó a cabo cuando los oficiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Centro.

Durante la intervención, los elementos observaron a un masculino con actitud evasiva, por lo que se procedió a realizar una inspección preventiva.

Al consultar sus datos en la Plataforma México y ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE), se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual agravado.

Por tal motivo, se procedió a su detención; posteriormente, fue puesto a disposición de la FGJE para que realice las investigaciones correspondientes.