¡Tras búsqueda forense localizaron restos óseos en Guadalupe!

En Pánfilo Natera también hubo revisiones

Foto: Google

ZACATECAS, ZAC.- Personal del Gobierno de Zacatecas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron con dos células a los municipios de Guadalupe, en donde localizaron restos óseos, y Pánfilo Natera, en donde realizaron prospecciones forenses, acompañados por representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas.

En el primero de los municipios, integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares estuvieron en los alrededores de la comunidad de Casa Blanca, en donde apoyados con drones, exploraron varios polígonos en busca de indicios que permitan la localización de personas desaparecidas.

En esta localidad se incluyó la revisión de tiros y barrancos, en los que participó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil quienes descendieron a estos sitios utilizando la técnica de rapel.

El segundo de los equipos estuvo en Pánfilo Natera, en donde realizaron igualmente una búsqueda forense con revisión de varios espacios, en los que se utilizaron georadares, herramientas de mano y drones.

En las acciones se contó con el apoyo de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.