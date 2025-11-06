AguascalientesNoticias

¡En el CERESO El Llano revisión sorpresa: aseguran 30 dosis de “crico”!

Noticiero El Circo

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Durante un operativo realizado la madrugada del miércoles 5 de octubre, elementos de la Policía Estatal, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, llevaron a cabo una revisión en uno de los módulos del Centro Penitenciario Estatal El Llano.

Como resultado, se aseguraron 30 dosis de metanfetamina, conocida como “crystal” o “crico”.

Hasta el momento no ha trascendido si además de la droga fueron incautados otros artículos prohibidos.

La sustancia ilícita fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

