¡Por delincuencia organizada vincularon a proceso a “El Charro”!

AGUASCALIENTES, AGS.- “El Charro”, Armando Nava Gallegos, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

La resolución de su situación legal la emitió Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

Sobre el estatus legal de los otros dos detenidos, su hermano José Manuel Nava Gallegos y su medio hermano José Manuel Nava López, conocidos como “Los Gordos”, no se ha informado nada.

“El Charro” fue señalado como jefe regional del CJNG y principal generador de violencia en Aguascalientes y se le relaciona con distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios.

Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República lo detuvieron junto con sus familiares la madrugada del jueves 30 de octubre tras unos operativos en el exclusivo fraccionamiento Mezquite Torre Residencial, ubicado al poniente de Plaza San Telmo, al norte de la ciudad, y en una residencia de la Rinconada Quilla del fraccionamiento Quinta Miguel Gerónimo, en Pocitos, Jesús María.

Además de su captura, las autoridades federales les aseguraron un rifle Kaltec calibre 5.56 con un cargador, 200 cartuchos calibres 7.62×30 y 7.62×39 para rifle de asalto “cuerno de chivo”, un kilo de droga crystal, la cantidad de 720 mil pesos en efectivo, un uniforme táctico en color caqui con las siglas CJNG así como una esclava de oro y relojes Rolex y Hublot.

El pasado lunes 3 de noviembre “El Charro” fue trasladado al CEFERESO “El Altiplano” y al día siguiente, martes 4, la jueza de Control lo vinculó a proceso, fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.