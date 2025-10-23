AguascalientesNoticias

¡En El Cóbano explosión en una casa la dejó devastada!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un domicilio en el fraccionamiento El Cóbano quedó devastado a causa de una impresionante explosión, de la que los moradores lograron sobrevivir debido a que previamente salieron a la tienda.

Los bomberos municipales rescataron a dos canes y sofocaron el incendio, aunque las llamas arrasaron con una gran cantidad de mobiliario.

El siniestro sucedió el miércoles 22 de octubre, alrededor de las 14:47 horas, en una vivienda de la calle Olmos de dicho fraccionamiento.

Los habitantes salieron a la tienda y justo después sucedió la explosión, que alarmó a los vecinos.

Los elementos de Bomberos se movilizaron al lugar y encontraron la planta baja de la vivienda completamente en llamas, por lo que iniciaron los trabajos de control y extinción del fuego así como la búsqueda de posibles víctimas.

En un balcón de la planta alta hallaron a los dos canes y los rescataron con vida.

El incendio consumió la mayor parte de la planta baja, la sala, el comedor y la cocina, mientras que las habitaciones de la planta alta sufrieron daños por el monóxido de carbono.

No se pudieron determinar las causas que provocaron la explosión.

