¡Tras un accidente en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines automovilista sufrió quemaduras!

Estrelló el coche contra un poste de luz y luego se incendió

AGUASCALIENTES, AGS.- Un automovilista se salvó de morir calcinado tras de que se estrelló contra un poste de alumbrado público y el coche se incendió.

El conductor, identificado como René Enrique, de 23 años de edad, sufrió quemaduras de primer grado en el brazo derecho, pero se negó a ser trasladado a un hospital a recibir atención médica.

El miércoles 22 de octubre, minutos antes de las tres de la tarde, al volante de un Honda Civic, en color gris y con placas de circulación ADP-306-F de Aguascalientes, circulaba por el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en el sentido oriente a poniente.

A la altura del kilómetro 5, en la comunidad Ex Viñedos San Felipe, perdió el control del volante hacia el lado izquierdo y se subió al camellón central, donde se estrelló de frente contra el poste metálico.

El impacto provocó que el vehículo se incendiara de la parte frontal, por lo que el joven sufrió las quemaduras.

Los bomberos municipales arribaron a la escena y se encargaron de controlar y sofocar el fuego, lo que les llevó varios minutos.