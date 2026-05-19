¡En el fraccionamiento Gavilanes se incendió departamento de un edificio!

No hubo víctimas qué lamentar, el multifamiliar fue desalojado

GUADALUPE, ZAC.- Un departamento de un edificio en el fraccionamiento Gavilanes, en esta localidad, se incendió durante la madrugada de este martes, sin que se registraran personas lesionadas debido a que los habitantes desalojaron el inmueble.

El siniestro sucedió alrededor de las 05:00 horas en el edificio R11, concretamente en un departamento de la planta baja.

Trascendió que los propietarios de la casa se encuentran en el extranjero y que una pareja aprovechó esto para invadirla, aunque tras el incendio no fue localizada.

Los moradores de los demás departamentos se dieron cuenta de la conflagración y al tiempo que daban parte a los servicios de emergencia procedieron a desalojar el multifamiliar.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil, que iniciaron las labores para controlar y sofocar el fuego, que les llevaron más de una hora.

El siniestro dejó por lo menos tres familias afectadas, incluyendo mascotas, como una perrita con sus cachorros, aunque no se reportaron lesionados.

Las llamas consumieron ropa, cobijas, un colchón y varios objetos de plástico, por lo que todo lo que había en la primera planta del edificio fue declarado pérdida total.

Además, se valoraba un probable daño estructural para permitir o no a los desalojados volver a ocupar sus departamentos.

Una vez que la situación quedó bajo control, el lugar quedó a disposición de agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales para iniciar las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas que provocaron el incendio.