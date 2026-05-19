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¡En la carretera federal 45 un hombre se quitó la vida dentro del camarote de un camión de carga!

Noticiero El Circo

Foto: Archivo

OJOCALIENTE, ZAC.- Un hombre se suicidó dentro del camarote de un camión de carga, donde se ahorcó.

El lunes 18 de mayo, alrededor de las 06:00 horas, las autoridades fueron alertadas sobre un camión estacionado con el cofre abierto a un costado de la carretera de cuota federal 45, en el tramo Osiris-Cuauhtémoc.

Por lo anterior, se trasladaron al sitio y al arribar al kilómetro 83 encontraron el camión quinta rueda en aparente abandono y al hacer una revisión encontraron al operador dentro del camarote, suspendido del cuello y ya sin vida.

Ante esto, el área fue resguardada hasta que arribaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las primeras pesquisas y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.

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