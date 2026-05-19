¡Por su propia mano un hombre se quitó la vida en La Soledad!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Al interior de su domicilio un hombre se quitó la vida por su propia mano, desconociéndose qué motivos tuvo para hacerlo.

Los hechos sucedieron el lunes 18 de mayo en la localidad La Soledad.

Alrededor de las diez de la noche los servicios de emergencia fueron alertados sobre una persona inconsciente, por lo que se trasladaron a la población señalada.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos arribaron a la escena y confirmaron que el hombre ya había muerto y que se suicidó, por lo que la resguardaron.

Las indagatorias del hecho quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación y elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo para su traslado al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.