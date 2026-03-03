¡En el fraccionamiento Las Cumbres Policía Municipal detiene a sujeto señalado de atentados al pudor!

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de un hombre señalado por el delito de atentados al pudor contra una menor de 15 años, en un domicilio en el fraccionamiento Las Cumbres.

La intervención se llevó a cabo luego de un reporte al servicio de emergencias que alertaba sobre un sujeto que le había hecho tocamientos a una menor al interior de un domicilio ubicado en la calle María Antonia Ruiz Esparza.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con M., la madre de la menor afectada, quien señaló que su hija S., de 15 años, había sido víctima de tocamientos indebidos, señalando a un sujeto, pareja de su amiga y que se encontraba en el lugar, solicitando su detención.

Tras el permiso de la propietaria entraron para detener al sujeto.

En el sitio fue detenido Pedro “N”, de 35 años de edad, a quien se le informó el motivo de su aseguramiento y sus derechos como persona detenida.

Posteriormente fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación legal.