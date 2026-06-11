¡En el fraccionamiento Olinda delincuente armado con una pistola asaltó una tienda de abarrotes!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Armado con una pistola, un delincuente asaltó una tienda de abarrotes en el sur de la capital; tras amenazar a la encargada se apoderó de dinero en efectivo y una bicicleta.

El robo con violencia se consumó el miércoles 10 de junio, alrededor de la una y media de la tarde, en la tienda con razón social “Super Agostaderito”, ubicada en la avenida de los Maestros casi esquina con la avenida Siglo XXI, frente al Instituto Sandford, en el fraccionamiento Olinda.

El delincuente entró a la negociación y amagó a la dependienta con un arma de fuego para obligarla a que le entregara el dinero de las ventas.

La ofendida tomó el efectivo de la caja registradora y se lo entregó, pero el asaltante no se conformó con eso y se apoderó de una bicicleta que se encontraba en la tienda para finalmente escapar.

La fémina llamó a los servicios de emergencia para reportar el asalto sufrido y al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública y agentes de investigación, a quienes les informó las características del ladrón y que vestía playera en color rojo y pantalón negro.

Además, les indicó que huyó rumbo a la avenida Siglo XXI, por lo que los elementos desplegaron un operativo de rastreo, pero no lo localizaron.

Agentes ministeriales quedaron a cargo de las investigaciones para tratar de identificar y capturar al asaltante.