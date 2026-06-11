¡Tras operativo de búsqueda localizaron restos óseos entre Juchipila y Tepechitlán!

ZACATECAS, ZAC.- Un operativo de revisión pie tierra con el uso de herramientas tecnológicas se llevó a cabo en la zona serrana colindante entre los municipios zacatecanos de Juchipila y Tepechitlán, que abarcó un radio aproximado de 3 kilómetros, con resultados positivos.

Durante el despliegue se localizaron restos óseos, los cuales quedaron bajo el resguardo de la Dirección General de Servicios Periciales para los estudios científicos correspondientes, para su análisis, investigación y, en su momento, identificación de la persona fallecida.

La prospección fue realizada en conjunto entre la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y la Comisión Local de Búsqueda de Personas, en estrecha colaboración con Colectivos de Búsqueda, a quienes se brindó respaldo y atención permanente.

Se contó con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ejército Mexicano.