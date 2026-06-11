¡Por un doble homicidio en la Ciudad de México detuvieron en Aguascalientes a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Como resultado de las labores de investigación y coordinación interinstitucional, agentes de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Kevin “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre y una mujer adolescente, hechos ocurridos en la Ciudad de México.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los acontecimientos se registraron el 23 de agosto de 2024, en la Súper Manzana 1, frente a la Manzana 16, Edificio 1, de la colonia Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista, en la alcaldía Iztapalapa, donde las autoridades fueron alertadas sobre personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los cuerpos de seguridad localizaron a un hombre sin vida, mientras que una adolescente fue trasladada para recibir atención médica; sin embargo, falleció durante su traslado a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de proyectil de arma de fuego.

Durante las primeras diligencias, testigos de los hechos señalaron que los agresores, tras realizar las detonaciones en contra de las víctimas, emprendieron la huida a bordo de una motocicleta.

Esta información permitió robustecer las líneas de investigación y orientar los trabajos para la identificación de los probables responsables.

Las indagatorias establecieron la probable participación de Kevin “N”, quien presuntamente pertenece a una banda conocida como “Los Güeros”.

Los datos recabados por el agente del Ministerio Público y los actos de investigación desarrollados permitieron solicitar y obtener el mandamiento judicial correspondiente en su contra.

Posteriormente, mediante labores de campo y gabinete se obtuvo información que indicaba que el imputado se encontraba radicando en el estado de Aguascalientes.

Con base en ello, se implementaron diversas acciones de localización que permitieron ubicarlo y ejecutar la orden de aprehensión en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.