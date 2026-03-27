¡En el fraccionamiento Providencia intentaron ejecutar a un joven y lo dejaron herido de bala!

FRESNILLO, ZAC.- El fraccionamiento Providencia, en esta localidad, fue el escenario de un intento de ejecución en el que un joven fue herido de bala y fue llevado a un hospital a recibir atención médica.

La agresión armada sucedió el jueves 26 de marzo, alrededor de las dos y media de la tarde.

La víctima se hallaba en la calle Bugambilias de esa zona habitacional cuando fue atacado con disparos de arma de fuego.

Vecinos de la zona dieron parte a los servicios de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos policiales para tomar cartas en el asunto así como paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron al agredido con vida.

Al brindarle los primeros auxilios le diagnosticaron una lesión y pese a que ésta no ponía en peligro su vida, optaron por trasladarlo a un hospital para su pronta atención médica.

Al lugar del ataque arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.

La escena fue procesada por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que fijaron y aseguraron algunos indicios.