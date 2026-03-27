¡Vendedor de narcóticos que operaba en Vista Las Cumbres fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que vendía narcóticos en un domicilio en el fraccionamiento Vista Las Cumbres, en el oriente de la ciudad, donde fue detenido tras un cateo, fue vinculado a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

El acusado, identificado como José “N”, llevará su juicio en prisión en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Un agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación tras recabar información sobre la venta de drogas en un inmueble de esa zona habitacional y obtuvo una orden de cateo para registrarlo por parte de una jueza de Control.

El jueves 5 de marzo de este año elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) y del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica llevaron a cabo la diligencia, en la que capturaron a José e incautaron distintas cantidades de drogas así como 11 mil pesos en efectivo, presumiblemente producto de la venta de los narcóticos.

Tras los estudios realizados se estableció que lo asegurado correspondía a 6 mil 572 dosis de marihuana, 170 dosis de metanfetamina (crystal) y 118 dosis de cocaína.

José fue consignado ante la jueza de Control, que resolvió su situación legal decretándole el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el delito señalado, con un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.