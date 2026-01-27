¡En el Gimnasio Olímpico murió guardia de seguridad privada!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un guardia de seguridad privada falleció mientras se encontraba trabajando en el Gimnasio Olímpico, en el oriente de la ciudad.

El finado fue identificado como Miguel Gamboa, de 53 años de edad.

Durante los primeros minutos de este martes se solicitó la intervención de los servicios de emergencia en el citado gimnasio, ubicado en la avenida Adolfo López Mateos Oriente debido a que un vigilante había sido encontrado inconsciente.

Sus compañeros informaron que Miguel cumplía con su jornada, pero al realizar un rondín de vigilancia lo encontraron tirado en el piso y sin sentido.

Agregaron que minutos antes lo habían observado sentado tomando un café.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que revisaron al trabajador y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado fue notificada de su deceso para que iniciara la investigación respectiva y esclareciera las causas de su muerte.