¡En su domicilio en el barrio La Blanca una joven se quitó la vida!

Foto: Archivo

SOMBRERETE, ZAC.- Una joven se quitó la vida al interior de su domicilio en esta demarcación, sin que se conocieran de manera pública las razones que tuvo para hacerlo.

El hecho tuvo lugar en una casa habitación en el barrio La Blanca.

Sus familiares la encontraron inconsciente y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Al revisar a la joven, de 27 años de edad, confirmaron que ya había fallecido.

La escena del hecho quedó a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que inició las investigaciones correspondientes y remitió el cuerpo de la fémina al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.