¡Tras un choque entre una camioneta y un tráiler en la carretera 45 una persona sin vida!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Tras un choque entre una camioneta y un tráiler una persona falleció.

El accidente sucedió la madrugada del domingo 25 de enero sobre la carretera federal 45, en el tramo entre las comunidades Río Florido y Bañuelos, en territorio de Fresnillo.

La camioneta se estrelló casi de frente contra un tráiler tipo quinta rueda, en color rojo, y posteriormente abandonó la cinta asfáltica.

Elementos policiales y los servicios médicos, tras recibir reportes sobre el percance, acudieron al lugar y encontraron la camioneta destrozada así como a una persona sin vida.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras realizaron las diligencias correspondientes y abanderaron la zona del accidente hasta que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del fallecido para su traslado al Servicio Médico Forense.