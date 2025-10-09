¡En el Hospital General de Jerez hombre murió intoxicado con agroquímico fosfato de aluminio!

El área de urgencias fue desalojada para evitar riesgos para los otros pacientes

JEREZ, ZAC.- Un hombre murió tras una intoxicación por agroquímico fosfato de aluminio pese a ser ingresado al Hospital General de Jerez, cuya área de urgencias tuvo que ser evacuada para evitar riesgos para los otros pacientes.

El martes 7 de octubre se registró el ingreso del paciente al centro médico, donde finalmente falleció debido a la intoxicación por la sustancia altamente tóxica y contaminante, además, porque no cuenta con antídoto conocido y su progresión de deterioro es rápida.

El ingreso y posterior deceso del hombre intoxicado provocó que el personal del Hospital General de Jerez activara protocolos de seguridad y contingencia.

El personal tuvo que utilizar trajes especiales, similares a los empleados durante la pandemia de Covid-19, y aislar al paciente y el área de urgencias debido a la expedición volátil del agroquímico.

Dicha área de urgencias tendría que permanecer aislada y cerrada entre 24 y 48 horas en tanto se llevaba a cabo el protocolo de ventilación y descontaminación a fin de garantizar la seguridad del personal médico y de los pacientes.