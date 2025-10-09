NoticiasZacatecas

¡En la colonia Obrera elementos de la Guardia Nacional persiguieron a sujetos sospechosos!

  • Tres sujetos huían en una motocicleta y chocaron contra otros dos motoristas

FRESNILLO, ZAC.- Elementos de la Guardia Nacional persiguieron a tres jóvenes que viajaban en una motocicleta y que en la huida chocaron contra otros dos motoristas, por lo que los cinco resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica en esta cabecera municipal.

El miércoles 8 de octubre, alrededor de las cuatro de la tarde, durante un recorrido de vigilancia los oficiales de la GN detectaron a los tres sujetos sospechosos a bordo de una motocicleta, por lo que les marcaron el alto.

Los individuos hicieron caso omiso y decidieron escapar, razón por la que los uniformados fueron en su persecución en paseo del Mineral, cerca del crucero conocido como de la Ford o calle Camelias, hacia la colonia Obrera.

Al arribar al cruce con la calle 3 de Mayo de dicha colonia, otros dos jóvenes que iban en otra motocicleta chocaron contra los tres que huían.

Los cinco motoristas cayeron al piso y resultaron lesionados de consideración.

Al percatarse del accidente, los guardias nacionales solicitaron la intervención de paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) y de Protección Civil y Bomberos, que arribaron a la escena para auxiliar a los heridos y trasladarlos a hospitales para su atención.

Los tres individuos que eran objeto de la persecución fueron movilizados en calidad de detenidos, con apoyo de oficiales de la Policía Estatal.

