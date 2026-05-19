¡Tras caer a un tiro de mina a 80 metros de profundidad en Colinas del Padre hombre sufrió fracturas en las piernas!

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ZACATECAS, ZAC.- Un hombre resultó con fracturas en las piernas tras de que cayó a un tiro de mina, a una profundidad de más de 80 metros, por lo que fue rescatado y trasladado a un hospital a recibir atención médica.

El incidente se registró el lunes 18 de mayo, poco después del mediodía, en el fraccionamiento Colinas del Padre.

El hombre ingresó a la empresa minera por una abertura en el muro perimetral, pero al no percatarse del tiro de mina cayó dentro de éste y se precipitó hasta el fondo.

Empleados de mina y personal de seguridad, al darse cuenta de lo sucedido, solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil arribaron al lugar y montaron una estructura para descender con cuerdas hasta el punto donde se hallaba la víctima.

Las maniobras para rescatar al hombre se prolongaron durante dos horas, hasta que finalmente lograron extraerlo.

Al brindarle los primeros auxilios le diagnosticaron las fracturas en las extremidades inferiores y lo trasladaron al hospital para su atención.

Agentes de la Policía de Investigación se presentaron en el lugar para iniciar las indagatorias y esclarecer las razones por las que el lesionado ingresó a la mina.