¡En el Ojocaliente III sicarios del CJNG “levantaron” a “El Pana” y golpearon y balearon a dos de sus amigos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un comando conformado por ocho sujetos armados con pistolas y rifles de asalto que se ostentaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consumaron un “levantón” del presunto distribuidor de drogas “El Pana” y una brutal agresión contra dos de sus amigos que le acompañaban y quienes fueron golpeados y lesionados a balazos, en calles del fraccionamiento Ojocaliente III.

El “levantado” fue identificado como Armando Amador alias “El Pana”, de 26 años de edad, mientras que los lesionados resultaron ser Juan Daniel alias “El Pachuquín”, de 32 años, que sufrió cuatro heridas de bala, en la mano izquierda y en las dos piernas, y Luis Enrique, de 30 años, que resultó con tres heridas de bala y sufrió la amputación de la falange distal del tercer dedo de la mano izquierda.

Tras el ataque, los responsables huyeron en dos camionetas y no fueron detenidos, en tanto que paramédicos auxiliaron a los dos agredidos y los trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

Los hechos sucedieron el martes 24 de marzo, alrededor de las diez y media de la noche, en la calle La Congoja casi esquina con Cañada Grande, en el Ojocaliente III.

Luis Enrique y Juan Daniel se hallaban afuera del domicilio de “El Pana” cuando repentinamente llegaron los ocho sujetos en las dos camionetas, al parecer de la marca Nissan, una en color azul y otra en color gris.

En cada una de ellas viajaban cuatro individuos, que iban encapuchados, vestidos de negro y portaban armas de fuego cortas y largas.

Los ocho arremetieron a golpes contra los tres ofendidos para someterlos al tiempo que gritaban que eran del CJNG.

Al “Pana” lo subieron a una de las camionetas y se lo llevaron privado de su libertad, mientras que a sus amigos les dispararon varias veces y los hirieron.

Tras el ataque, los responsables abordaron las dos camionetas y huyeron a toda velocidad.

Vecinos de la zona reportaron los hechos a los servicios de emergencia y al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal, que encontraron a los dos hombres lesionados y fueron enterados del “levantón” del presunto distribuidor de drogas.

Paramédicos del ISSEA arribaron para brindarles los primeros auxilios a los dos heridos y trasladarlos a un hospital para su pronta atención médica.

Los policías acordonaron la zona y desplegaron un operativo para tratar de localizar al “levantado” y a los agresores, pero no los ubicaron.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal también hicieron acto de presencia en el sitio para iniciar las investigaciones respectivas.