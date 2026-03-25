¡Por estafa Ponzi vinculan a proceso a dos funcionarios de la UAA!

Imputados enfrentan cargos por ejercicio indebido del servicio público, fraude y responsabilidad profesional

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que tras varias horas de audiencia y derivado de un exhaustivo trabajo de litigación se obtuvo la vinculación a proceso de dos personas señaladas como probables responsables de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, fraude y responsabilidad técnica y profesional.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, los hechos se originaron cuando, presuntamente, Enrique “N” llevó a cabo labores de asesoría y promoción para la realización de una reunión en la que también habría participado Claudia “N”, junto con otras personas.

Como resultado de dicho encuentro, en agosto de 2020 se habría concretado la celebración de un contrato de intermediación bursátil entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y una institución financiera por un monto de doscientos millones de pesos, bajo la promesa de un rendimiento anual del diez por ciento.

Asimismo, se estableció que, presuntamente bajo el análisis y recomendaciones de los imputados, en diciembre de 2022 se celebró un nuevo contrato de intermediación bursátil con otra entidad financiera por treinta millones de pesos, además de una inversión adicional realizada en marzo de 2023 por la cantidad de cien millones de pesos; inversiones que en su conjunto habrían generado una afectación en las finanzas de la institución educativa.

Tras la presentación de la denuncia correspondiente, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación, apoyado por peritos especializados que realizaron los dictámenes técnicos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de los señalados.

En audiencia inicial y luego de valorar los argumentos y datos de prueba presentados por la Representación Social, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Enrique “N” y Claudia “N”, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.