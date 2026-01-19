¡Tras agresión armada hombre murió en Norias de Paso Hondo; atacante buscaba a su hijo!

El agresor llegó al domicilio buscando a un joven con quien tenía un conflicto antiguo

La casa ya había sido objeto de un ataque armado anteriormente

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre perdió la vida la noche del domingo 18 de enero luego de ser atacado a balazos por un sujeto que, según familiares, está plenamente identificado.

La víctima mortal fue identificada como Juan Francisco Guerrero Marín, de 53 años.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:50 horas en la calle Camilo Torres esquina con Francisco Villa, en la colonia Norias de Paso Hondo.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor llegó al domicilio con la intención de buscar al hijo del ahora occiso, con quien presuntamente mantenía un conflicto desde meses atrás.

Al no encontrarlo, el atacante abrió fuego contra el padre del joven, quien se encontraba solo en la vivienda, privándolo de la vida en plena vía pública.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911.

Paramédicos de la ambulancia UE-02 de la Coordinación Municipal de Protección Civil confirmaron que el hombre ya no presentaba signos de vida debido a una herida por proyectil de arma de fuego en el tórax.

Minutos después arribaron otros habitantes del domicilio, el mismo que ya había sido atacado anteriormente, quienes proporcionaron información a las autoridades.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales, resguardaron y acordonaron la zona; minutos después arribó personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al SEMEFO para los procedimientos legales correspondientes.

Cabe señalar que no es la primera vez que este domicilio es atacado, por lo que los familiares aseguraron conocer la identidad del presunto responsable de la agresión armada.