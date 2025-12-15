¡Por secuestro agravado y asociación delictuosa aprehendieron a una mujer!

ZACATECAS, ZAC.- La tarde del sábado 13 de diciembre elementos de Policía de Investigación, en coordinación con autoridades de Policía Estatal, Guardia Nacional, Defensa y de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO – Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), lograron la detención de una persona que era buscada por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

Por lo anterior, Érika “N” fue puesta a disposición de órgano jurisdiccional que la reclama, autoridad que en las próximas horas definirá su situación jurídica.