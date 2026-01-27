¡En el parque Arroyo de la Plata detuvieron a un sujeto que acosaba a hombres y mujeres!

ZACATECAS, ZAC.- Derivado de diversos reportes realizados por la ciudadanía a través del Sistema de Emergencias y redes sociales, elementos de la Policía Municipal de Zacatecas realizaron la detención de un hombre de 43 años en el parque Arroyo de la Plata luego de ser señalado por presuntamente acosar a hombres y mujeres y alterar el orden público.

La intervención se realizó de manera inmediata, salvaguardando en todo momento la dignidad de la persona, quien fue puesta a disposición del juez cívico correspondiente por faltas administrativas.

“Se exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de acoso por parte de esta persona a interponer su denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y dar seguimiento legal a los hechos”, comunicó el boletín de seguridad emitido por la institución.

“La participación ciudadana es fundamental para prevenir y atender conductas que afectan la tranquilidad y seguridad de la comunidad”, finalizó.