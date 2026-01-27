¡En Jardines de las Palmas asalto a tienda OXXO; es el segundo robo en poco más de un mes!

Los delincuentes huyeron en una motocicleta

El año pasado un ladrón sustrajo 2 mil 500 pesos de la caja registradora de la misma sucursal

AGUASCALIENTES, AGS.- Una tienda OXXO ubicada en el fraccionamiento Jardines de las Palmas volvió a ser blanco de la delincuencia, luego de que dos sujetos ingresaron al establecimiento, amagaron a la empleada y huyeron con dinero en efectivo, en un hecho que se suma a otro asalto registrado en la misma sucursal el pasado mes de diciembre.

El viernes 23 de enero, a las 11:50 horas, el servicio de emergencias 911 recibió el reporte del robo en la tienda situada en el cruce de las calles Ixtlahuatl y Miguel Hidalgo.

De acuerdo a la versión de la empleada Leticia “N”, dos hombres entraron haciéndose pasar por clientes; uno vestía sudadera gris y pantalón negro, mientras que el otro portaba una chamarra azul marino.

La trabajadora señaló que uno de ellos la amagó, colocando la mano en la cintura como si sujetara un objeto oculto bajo la ropa, sin poder distinguir si se trataba de un arma blanca o de fuego.

Los sujetos tomaron 2 mil pesos y huyeron a bordo de una motocicleta.

ANTECEDENTE DEL PRIMER ASALTO

La misma sucursal había sido asaltada el jueves 18 de diciembre de 2025, alrededor de las 14:50 horas, cuando un hombre delgado, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, vestido con camisa clara y cubrebocas, ingresó al establecimiento y sustrajo 2 mil 500 pesos antes de darse a la fuga.

En aquella ocasión el responsable actuó solo y no se reportó el uso de arma visible.

Las autoridades investigan si ambos hechos pudieran estar relacionados y revisan cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.