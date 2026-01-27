¡Hallan residencia violentada y saqueada en Bosques del Prado Sur; dueños no estaban localizables!

• Se encienden focos rojos en la Zona Dorada, dos residencias robadas este fin de semana

AGUASCALIENTES, AGS.- La tarde de este sábado se registró un robo a casa habitación en el fraccionamiento Bosques del Prado Sur, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal.A las 17:30 horas, el servicio de emergencias 911 recibió el reporte de que un domicilio ubicado en Sierra de Tepoztlán se encontraba con las puertas abiertas y sin rastro de los propietarios, quienes no respondieron a los llamados. La ciudadana Karla Erika “N”, que pasaba por el lugar, alertó a las autoridades al notar la situación inusual.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y, tras entrevistarse con la reportante, confirmaron que la puerta de acceso presentaba huellas de haber sido violentada y que el inmueble había sido robado.

El domicilio quedó bajo resguardo de un elemento de la Policía Municipal, quien tomó conocimiento del hecho mientras se localiza a los propietarios.

De acuerdo con la información preliminar, fueron sustraídos diversos artículos, entre ellos ropa y televisores. El monto de lo robado podría ascender a los 50 mil pesos, aunque esta cifra será confirmada una vez que se localice al o los propietarios del inmueble y se interponga la denuncia correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado sobre su paradero ni se cuenta con datos sobre los responsables.

Las autoridades continúan con las diligencias para integrar la carpeta de investigación y obtener la autorización de los propietarios, a fin de que peritos puedan recabar indicios en el lugar.