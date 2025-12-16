¡En el Paseo del Mineral joven automovilista arrolló y mató a un ciclista de la tercera edad!

FRESNILLO, ZAC.- Embestido por un joven automovilista, un ciclista de la tercera edad perdió la vida la mañana de este martes.

Alrededor de las 11:00 horas, la víctima, montado en su bicicleta, intentó cruzar de extremo a extremo la avenida Paseo del Mineral, a la altura de la colonia Venustiano Carranza, pero el auto apareció en escena y lo arrolló.

El desigual choque sucedió en los carriles principales de la referida vialidad, hasta donde se movilizaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron al ciclista todavía con vida y tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital, donde poco después falleció probablemente a causa de un traumatismo severo de cráneo.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron a la escena para hacerse cargo de las diligencias correspondientes y del aseguramiento del joven conductor del automotor para deslindar responsabilidades.

Agentes de la Policía de Investigación también se presentaron en el sitio y ordenaron que el automovilista fuera presentado ante el agente del Ministerio Público para continuar con la indagatoria a fin de esclarecer los hechos.