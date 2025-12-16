¡Tras choque y volcadura muere trailero en el Libramiento Carretero Sur!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un fatal accidente se registró la mañana de este martes, alrededor de las 09:35 horas, sobre el Libramiento Carretero Sur, a la altura del kilómetro 13, en el entronque con la carretera federal 71 Sur, con dirección a Villa Hidalgo, Jalisco, donde un trailero perdió la vida tras un choque que derivó en una volcadura.

En el percance se vieron involucrados una camioneta GMC Envoy, color gris, con placas ZGJ-814-D del estado de Zacatecas, conducida por un hombre de entre 40 y 45 años de edad, quien viajaba acompañado por una mujer de entre 35 y 40 años, así como un tráiler Kenworth, en color blanco, con semirremolque tipo góndola, cargado con balines para fundición -bolas de metal de aproximadamente 10 kilogramos cada una-, propiedad de la empresa Trans VIPS y conducido por Antonio, de entre 35 y 40 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta GMC circulaba de oriente a poniente sobre el libramiento, de la carretera 45 Sur hacia la 71, cuando al llegar al entronque el conductor intentó realizar una maniobra de vuelta en “U” sin la debida precaución y en un punto prohibido.

En ese momento, el tráiler, que transitaba en la misma dirección, se encontró con la camioneta cortándole el paso, por lo que su conductor realizó un volantazo hacia la izquierda para evitar impactarla de lleno.

Pese a la maniobra evasiva, el tráiler alcanzó a golpear a la GMC en su costado izquierdo y posteriormente salió de la cinta asfáltica, cayendo a un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad, donde volcó y quedó con la cabina aplastada bajo la góndola.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del conductor del tráiler, mientras que los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.

El conductor de la GMC fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional y puesto a disposición del Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades.

Minutos más tarde, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales arribó al sitio para realizar el levantamiento de indicios, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.