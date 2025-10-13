¡En Margaritas, Jesús María, violento asalto a encargado de expendio de vinos y licores!

JESÚS MARÍA, AGS.- La noche del domingo 12 de octubre se registró un asalto con violencia en un expendio de vinos y licores ubicado en la calle Panamericana número 315, esquina con Alegría, en la comunidad de Margaritas, municipio de Jesús María.

El hecho fue reportado a las 21:15 horas, cuando el encargado del establecimiento, identificado como Francisco Javier “N”, se encontraba cerrando el local.

En ese momento dos sujetos armados con una pistola tipo escuadra lo interceptaron y lo amenazaron apuntándole en la nuca.

Los agresores sustrajeron cuatro teléfonos celulares y aproximadamente 35 mil pesos en efectivo.

Tras el robo escaparon a pie por calles de la zona, perdiéndose entre la oscuridad.

Elementos de Seguridad Pública Estatal y Municipal acudieron al sitio tras el reporte al 911, implementando un operativo de búsqueda para intentar ubicar a los responsables.

El afectado fue trasladado para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente. Afortunadamente no presentó lesiones físicas.