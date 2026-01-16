¡En la avenida Siglo XXI tráiler chocó y volcó una camioneta y el conductor resultó lesionado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven conductor resultó con algunas lesiones tras de que su camioneta fue chocada y volcada por un tráiler.

El accidente sucedió el jueves 15 de enero, minutos después de las diez de la noche, sobre la avenida Siglo XXI Poniente, casi en el cruce con la avenida Guadalupe González.

Un hombre de entre 40 a 45 años conducía un tráiler Peterbil, con caja seca en color gris y con placas 51AY5J del Servicio Público Federal, propiedad de la empresa J&T Marlyn, y transitaba por el tercer anillo, sobre el carril izquierdo, en el sentido de norte a sur.

En determinado momento intentó cambiarse al carril central, por el que circulaba una camioneta Jeep Grand Cherokee, en color negro y con placas AAL-385-E de Aguascalientes, a la cual impactó y provocó su volcadura sobre su costado derecho.

Paramédicos del ISSEA se movilizaron al lugar y se encargaron de brindarle los primeros auxilios al operador de la Jeep, un joven de entre 25 a 30 años de edad, al que le diagnosticaron golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, aunque no fue necesario trasladarlo a ningún hospital.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente, realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y con apoyo de unas grúas remolcaron los dos vehículos implicados a la pensión municipal para su resguardo.