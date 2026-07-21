¡En el rancho La Paz en El Llano adulto mayor murió atropellado por un tractor agrícola!

EL LLANO, AGS.- Uniformados de la Policía Estatal atendieron el reporte de persona sin vida que fue detectada en unas parcelas de un rancho ubicado en el municipio de El Llano; los hechos luego de que cayera del tractor que conducía y su llanta le pasara por encima de su humanidad.

El reporte se recibió en el servicio de emergencia 911 minutos después de las 10:30 horas de este martes, en el que se informaba que dentro del rancho La Paz, en el municipio El Llano, se encontraba una persona inconsciente tras caer del tractor y ser atropellado por la llanta del pesado vehículo.

Por lo anterior, al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal de Carreteras para intervenir.

A su arribo localizaron efectivamente tirada en la parcela a una persona de sexo masculino que en vida respondía al nombre de Manuel “N”, de 74 años de edad, confirmando la ausencia de signos vitales del septuagenario.

A unos metros de distancia se encontraba un tractor agrícola en color rojo con un arado en color verde.

Finalmente, del lugar de los lamentables hechos y del cuerpo sin vida se hizo cargo personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para su traslado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.